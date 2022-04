Ukraina: W piątek trzy ostrzały rakietowe w obwodzie kijowskim

Rosjanie przeprowadzili w piątek trzy ostrzały rakietowe na obiekty w obwodzie kijowskim - poinformował szef władz tego regionu Ołeksandr Pawluk, cytowany przez serwis Ukrainska Prawda.

"Tylko dziś przeprowadzono trzy uderzenia rakietowe w obiekty w obwodzie kijowskim. Nie wykluczamy możliwości powtórnych uderzeń w jakikolwiek obiekt" - przekazał.

Zwrócił się do mieszkańców, by nie wracali do Kijowa, dopóki nie nastaną "bardziej spokojne czasy".

Zaznaczył, że ryzyko dla cywilów pozostaje aktualne. Istnieje "zarówno niebezpieczeństwo powrotu grup uderzeniowych w kierunku Kijowa, na który się przygotowujemy, jak i ryzyko zaminowanych deokupowanych terytoriów oraz możliwość przeprowadzenia uderzeń rakietowych w obiekty zarówno w Kijowie, jak i na całej Ukrainie" - powiedział Pawluk.