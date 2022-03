Ukraina: W poradzieckim schronie na obrzeżach Lwowa może się ukryć 500 osób

W poradzieckim schronie, który znajduje się na obrzeżach Lwowa może się ukryć, na dwóch poziomach, niemal 500 osób. Bunkier przygotowała do użytku ukraińska Obrona Terytorialna i okoliczni mieszkańcy. Żołnierze pilnujący obiektu powiedzieli PAP, że oczyszczanie go trwało kilka dni.

Do schronu prowadzą wąskie metalowe schody. Pod ziemią są dwa poziomy. Na każdym z nich znajduje się kilka pomieszczeń do wykorzystania w razie zagrożenia. W większości z nich przygotowane są ławki z palet, miejsca do spania, zbiorniki na wodę pitną i węzeł sanitarny. W schronie działa też elektryczność i wentylacja. W jednym z pomieszczeń zgromadzono karimaty, śpiwory, koce, wózki dla dzieci, zabawki i obuwie.

Gotowe do wykorzystania są też piece, które poprzez specjalny system rur mogą ogrzewać oba piętra schronu. Drewno opałowe jest składowane w suchym, bezpiecznym miejscu w jednym z podziemnych pomieszczeń.

Ze Lwowa Agnieszka Gorczyca