Ukraina: W przechwyconej rozmowie żołnierz rosyjski mówi o gwałtach

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przechwyciła rozmowę telefoniczną żołnierza rosyjskiego, w której ten mówi, że jego koledzy zgwałcili kobietę i 16-letnią dziewczynę. SBU poinformowała o tym w sobotę na Telegramie.

"Ludzie tu już dziczeją, sami nie wiedzą, co robić: a to sobie j…ą z granatnika, a to j…ą całą serię z karabinu. W sąsiedniej wiosce chłopcy zgwałcili dorosłą kobietę i 16-letnią dziewczynę" - opowiada żołnierz w rozmowie.

Żołnierz dodaje, że gwałcicieli trzeba "rozstrzeliwać na ch…".

