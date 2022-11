Ukraina: W Święto Niepodległości uczczono pamięć Polaków spoczywających w Bykowni i na Cmentarzu Orląt

W Święto Niepodległości Polski dyplomaci i przedstawiciele polskiej społeczności Ukrainy oddali w piątek hołd rodakom, spoczywającym na nekropoliach tego kraju, między innymi w Bykowni pod Kijowem oraz na Cmentarzu Orląt we Lwowie.

W tym roku dla Polaków w Ukrainie obchody Święta Niepodległości Polski mają szczególne znaczenie. W kraju, w którym żyją, od miesięcy toczy się wojna obronna przed agresją Rosji.

"Z tradycji, z sensu odzyskania niepodległości przez Polskę 104 lata temu, w moim przekonaniu płynie ważne i krzepiące przesłanie dla Ukraińców. Nie ma czegoś takiego, jak pułapka historii, nie ma czegoś takiego, jak przeklęta geografia. Jeśli szanuje się swoje tradycje, język, kulturę, swoją wiarę, to można się z tego wyrwać. Można wywalczyć swoją podmiotowość i można obronić to, co się najbardziej kocha: wolność, ojczyznę, rodzinę" - powiedział w Bykowni ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki.

Dyplomata przypomniał, że takie przesłanie zawarł w swym artykule dla prasy międzynarodowej, poświęconym rocznicy odzyskania niepodległości Polski, premier Mateusz Morawiecki. Artykuł ten ukazał się także w prasie ukraińskiej.

"Państwa terytorialnie większe, matematycznie silniejsze, z silniejszą armią i gospodarką, nie mają prawa dyktować swoich warunków narodom mniejszym, być może słabszym w jakimś sensie, ale posiadającym świadomość swojej tożsamości, oddzielności i kochającym wolność" - powiedział Cichocki.

Ambasador wyjaśnił, że ze względów bezpieczeństwa w tym roku obchody Święta Niepodległości Polski w Kijowie są skromniejsze, niż w latach poprzednich. Mimo to działacze polskich organizacji w tym kraju organizują uroczyste koncerty i wystawy.

Tak było m.in. w Białej Cerkwi, Kropiwnickim oraz w Żytomierzu, gdzie z okazji Święta Niepodległości złożono kwiaty na mogiłach znanych Polaków i zorganizowano koncert muzyki polskiej w miejscowej filharmonii.

We Lwowie odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dyplomaci i działacze organizacji polskich złożyli także wieńce i kwiaty na płycie głównej Cmentarza Orląt - przekazał konsulat RP w tym mieście.

Z Kijowa Jarosław Junko