Ukraina: W Święto Wojska Polskiego uczczono pamięć Polaków, spoczywających na cmentarzach Kijowa

W dniu Święta Wojska Polskiego dyplomaci i polska społeczność Kijowa złożyli wieńce na grobach polskich żołnierzy, pochowanych na cmentarzach w stolicy Ukrainy i jej okolicach. Oddali m.in. hołd Polakom z listy katyńskiej, spoczywającym na cmentarzu katyńskim w Bykowni.

"Tutaj, na cmentarzach w Kijowie, wokół Kijowa i na całej Ukrainie, spoczywają szczątki tych, którym zawdzięczamy dzisiaj niepodległość. Szczątki bohaterów, którzy stawali do obrony ojczyzny na różnych etapach tej walki o niepodległość, którzy byli wierni do końca przysiędze i za to należy im się nasz szacunek" - powiedział PAP podczas uroczystości ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki.

Zwrócił uwagę, że Święto Wojska Polskiego jest okazją, by podziękować za opiekę nad polskimi grobami członkom polskiej społeczności Ukrainy oraz jej instytucjom państwowym.

"To jest też szczególnie ważna okazja na obczyźnie, gdzie my, dyplomaci, spotykamy się z miejscowymi Polakami, którzy na co dzień dbają o te cmentarze oraz z Ukraińcami, którzy jak tu, w Bykowni, otaczają Polski Cmentarz Wojenny opieką instytucji państwowej" - podkreślił.

W położonej pod Kijowem Bykowni pogrzebano w zbiorowych mogiłach około 150 tys. ofiar komunizmu różnych narodowości, w tym ok. 3,5 tys. Polaków z listy katyńskiej, zamordowanych w 1940 r. Cmentarz w Bykowni jest, obok Piatichatek w Charkowie, jednym z dwóch cmentarzy katyńskich znajdujących się na terytorium Ukrainy. Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni został otwarty w 2012 roku.

Ambasador RP zaznaczył w rozmowie z PAP, że w dniu Święta Wojska Polskiego odbiera wiele życzeń i gratulacji od przedstawicieli ukraińskich władz.

"Dziś, także w kontekście tego nowego wydania rosyjskiego imperializmu, spotykamy się z wieloma gestami solidarności, odbieramy życzenia dla polskich sił zbrojnych ze strony członków rządu Ukrainy oraz dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Widać w tych życzeniach świadomość wspólnoty losu, świadomość naszego środowiska bezpieczeństwa i wiary w to, że wspólnie zwyciężymy" - powiedział Cichocki.

Prócz Bykowni wieńce złożono na kijowskim cmentarzu Bajkowa, na którym spoczywają żołnierze Wojska Polskiego z roku 1920. Dyplomaci i Polacy Kijowa odwiedzili także cmentarz w dzielnicy Darnica, gdzie pochowani są polegli w czasie drugiej wojny światowej żołnierze I Armii Wojska Polskiego.

"Nasi konsulowie i oficerowie attachatu obrony odwiedzają również cmentarze i miejsca bitw, związanych z wojną polsko-bolszewicką i powstaniem styczniowym. Składają kwiaty w miejscach pamięci i na grobach, związanych z rzezią wołyńską. Na terenie dzisiejszej Ukrainy leżą dziesiątki tysięcy naszych przodków, o których pamiętamy i o których pamięć się troszczymy" - przekazał ambasador Cichocki PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko