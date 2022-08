Ukraina: w tej chwili nie potrzebujemy zwiększać liczby żołnierzy

Siły Zbrojne Ukrainy nie potrzebują na razie zwiększenia liczby żołnierzy, mobilizacji podlegają konkretni fachowcy - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla radia Głos Ameryki.

"Sztab Generalny określa skalę mobilizacji. To tam określane jest zapotrzebowanie na żołnierzy i środki, które są potrzebne armii do prowadzenia działań wojennych w danej chwili, to tam oceniane są straty… To właśnie Sztab Generalny dokładnie wie, na jakim kierunku potrzebne są uzupełnienia kadrowe, albo czy można wycofać brygadę i na jej miejsce wprowadzić rezerwistów" - oznajmił Reznikow.

Według szefa resortu obrony w szeregi armii ukraińskiej zmobilizowano już wystarczającą liczbę ludzi. Obecnie w pierwszej kolejności potrzebni są operatorzy dronów, informatycy, łącznościowcy, artylerzyści.

"Szczególnie potrzebni są ludzie, którzy są w stanie szybko nauczyć się operowania bronią o standardach natowskich, którą Ukraina otrzymuje od państw zachodnich" - dodał Reznikow.