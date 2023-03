Ukraina: W wojsku z Rosjanami walczy 60 tys. kobiet; nie wszystkie mogą liczyć na odpowiednie mundury

W Siłach Zbrojnych Ukrainy służy blisko 60 tys. kobiet, 41 tys. z nich jako żołnierki, ok. 5 tys. jest bezpośrednio zaangażowanych w działania wojenne - informował rząd w Kijowie pod koniec listopada ub.r. Wojskowe realia nie zawsze są dostosowane do potrzeb kobiet, brakuje m.in. odpowiednich mundurów czy kamizelek kuloodpornych; staramy się uzupełnić tę lukę i dostarczamy naszym obrończyniom potrzebny sprzęt - mówi w rozmowie z PAP.PL Ksenia Drahaniuk z fundacji Rodaczki. Ukraiński Front.

Żołnierkom w ukraińskim wojsku wydaje się męskie mundury - od bielizny po buty - które nie zawsze są dostosowane krojem i rozmiarem do kobiecych sylwetek, podobnie jest z kamizelkami kuloodpornymi - ich pancerze jest często za ciężki; rozporządzenie określające potrzeby wojska na linii frontu nie uwzględnia też potrzeb żołnierek, takich jak zaopatrzenie w materiały higieniczne, dlatego nasza organizacja uzupełnia te braki - tłumaczy Drahaniuk.

"Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj nasz rząd ma wiele ważnych zadań, które wymagają ogromnej pracy i pieniędzy, zaczynając od obrony naszego nieba i kończąc na dostawach broni na linię frontu, więc podstawowe potrzeby naszych obrońców i obrończyń zaspokajają w większości wolontariusze" - zaznacza.

Opowiada, że w pierwszej fazie wojny brakowało dosłownie wszystkiego, po kilku tygodniach podstawowe potrzeby zostały zaspokojone, a fundacja zajęła się organizowaniem karimat, śpiworów, kobiecych butów, hełmów, kamizelek czy innych elementów ekwipunku żołnierek.

Przykładamy wielką wagę do tego, by przekazywane przez nas wyposażenie było dobrej jakości - podkreśla Drahaniuk. Dodaje, że na początku wojny prawie wszystko było kupowane w Turcji, bo na Ukrainie nie było jeszcze odpowiednich producentów, ale z czasem coraz więcej pomocy jest kupowane na Ukrainie, by wspierać jej przemysł i firmy, które dostosowały swoją produkcję do potrzeb wojska.

"Teraz zamawiamy bardzo solidne płyty do kamizelek kuloodpornych od zaufanej marki oraz sprawdzone buty wojskowe z zagranicy, bielizna termiczna jest ukraińska, mundury szyjemy pod Charkowem z naszej ukraińskiej tkaniny" - wylicza.

Każdego dnia mam kontakt z żołnierkami walczącymi na froncie - opowiada Drahaniuk. "Zdarzało się, że byłem proszona o siedem kompletów mundurów, następnego dnia dostawałam telefon, że pięć żołnierek poległo i potrzeba już tylko dwóch zestawów. Takie sytuacje mnie nie demotywują, ale zmuszają do działania" - wyznaje.

"Musimy chronić nasze dziewczyny szybciej i lepiej; musimy dać im więcej, bardziej o nie zadbać, lepiej im pomagać. Dopóki one tam są, my możemy być tutaj" - podkreśla rozmówczyni PAP.PL. Walczymy o nasze rodziny - dzieci, matki, rodziców - o nasze domy, Rosjanie chcą nam to odebrać, ale my każdego dnia tego bronimy i nie pozwolimy, by ogarnęło nas wyczerpanie czy zniechęcenie - zapewnia.

Pytana o zadania fundacji po wojnie, Drahaniuk opowiada, że również wówczas jej organizacje będzie miała wiele pracy. Musimy się przygotować na niesienie pomocy psychologicznej żołnierkom, które wrócą z frontu, niektóre z nich będą potrzebować rehabilitacji, wsparcia, by wrócić do normalnego życia - wyjaśnia. "To będzie ten drugi etap, który nas czeka. To nie będzie łatwe, ale jesteśmy do tego przygotowani. Po zwycięstwie będziemy mieli jeszcze sporo do roboty" - konkluduje.

