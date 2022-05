Ukraina: W wyniku rosyjskiego ostrzału spłonęło muzeum Hryhorija Skoworody

W obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskiego ostrzału doszło do pożaru w muzeum im. ukraińskiego poety Hryhorija Skoworody pod Zołocziwem – powiadomił portal Suspilne Charków.

Ranna została jedna osoba. Jak podaje Suspilne, jest to syn dyrektora muzeum, który został w budynku na noc, by go pilnować.

Minister kultury Ołeksandr Tkaczenko oświadczył, że kolekcja muzealna była wywieziona wcześniej i nie ucierpiała.

Suspilne przypomina, że muzeum we wsi Skoworodyniwka znajdowało się w budynku majątku z XVIII wieku, w którym w ostatnich latach życia pracował Hryhorij Skoworoda - ukraiński poeta, pisarz i filozof.

Służba ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie charkowskim podała, że w ciągu doby była wzywana do 25 pożarów, w tym do ośmiu spowodowanych przez rosyjskie ostrzały.