Ukraina: W wypadku drogowym zginął ojciec i dwoje dzieci, matka w szpitalu

Ojciec i dwóch jego synów w wieku 11 i 5 lat zginęli w niedzielę w wypadku drogowym w obwodzie żytomierskim w środkowej części Ukrainy - poinformowała policja drogowa. Matka chłopców została przewieziona do szpitala w stanie bardzo ciężkim.

"Straszny wypadek drogowy w obwodzie żytomierskim unicestwił rodzinę odbierając życie trzem osobom: ojcu i dzieciom urodzonym w 2010 i 2016 roku. Matka odniosła ciężkie obrażenia i walczy o życie w szpitalu" - napisano w policyjnym komunikacie.

Do tragedii doszło na trasie Kijów-Czop. Według wstępnych ustaleń kobieta prowadząca samochód Daewoo Lanos wyjechała na przeciwny pas ruchu co doprowadziło do zderzenia z ciężarówką DAF. W rezultacie śmierć na miejscu ponieśli mąż kobiety i jej dzieci.