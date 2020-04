Ukraina: W związku z kwarantanną ruszyła szkoła online

Na Ukrainie w związku z zamknięciem szkół na czas kwarantanny ruszyło w poniedziałek nauczanie online. Zajęcia z 11 przedmiotów, które można obejrzeć na kilkunastu kanałach TV i w internecie, są przeznaczone dla uczniów klas 5-11. Lekcje nagrywa ponad 40 kijowskich nauczycieli.

Zajęcia mają się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10 według przygotowanego planu lekcji.

Na stronie internetowej ministerstwa oświaty i nauki zaznaczono, że nagrania zorganizowano w jednej z kijowskich szkół i biorą w nich udział ukraińskie gwiazdy: prowadzący, muzycy, aktorzy, sportowcy itd., którzy "odpowiadają na pytania, rozwiązują zadania i przeprowadzają eksperymenty razem z nauczycielami". W nagraniu jednej z lekcji z języka ukraińskiego wzięła udział Pierwsza Dama Ołena Zełenska.

Uczniowie mają otrzymywać pracę domową z podręczników najczęściej wykorzystywanych w ukraińskich szkołach; ma być też udostępniona ich wersja online.

Program nie obejmuje lekcji dla dzieci z młodszych klas. Jak wyjaśniła w rozmowie z ukraińską redakcją Deutsche Welle p.o. ministra oświaty i nauki Lubomyra Mandzij, dla dzieci w tej grupie wiekowej "bardzo ważny jest żywy kontakt z nauczycielem". "Dlatego najlepszym wariantem dla młodszych dzieci w warunkach kwarantanny są zdalne lekcje z tym pedagogiem, do którego są przyzwyczajeni" - dodała.

Mandzij poinformowała pod koniec marca, że w związku z pandemią w tym roku nie odbędą się egzaminy na koniec 4 i 9 klasy, a rok szkolny ma zakończyć się 1 lipca. Nie dotyczy to uczniów 11 klasy, przygotowujących się do Niezależnego Testu Zewnętrznego (ZNO), którego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia. Władze zapowiedziały, że ten egzamin obędzie się, jednak nie jest jeszcze znany termin.

Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie szkoły na Ukrainie zostały zamknięte 12 marca. Kwarantanna w szkołach ma potrwać co najmniej do 24 kwietnia.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska