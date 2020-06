Ukraina: W związku z powodziami wszczęto postępowania ws. wycinek lasów

W związku z powodziami na zachodzie Ukrainy prokuratura wszczęła postępowania ws. łamania przepisów ochrony przyrody i nielegalnych wycinek lasów w Karpatach. Według stanu z piątku w regionie podtopionych jest ponad 8 tys. budynków w kilkuset miejscowościach.

"Prokuratura zarejestrowała postępowanie karne dotyczące przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, masowego zniszczenia roślin oraz wielokrotnego złamania przepisów dotyczących ochrony przyrody, które doprowadziło do katastrofy ekologicznej" - powiedział zastępca prokuratora generalnego Ołeksij Symonenko na kanale 1+1.

Dodał, że postępowania wszczęto też z artykułu dotyczącego nielegalnej wycinki lasów. Według niego wycinka lasów na Ukrainie ma charakter systemowy i "graniczy" z działaniami korupcyjnymi. Wyjaśnił, że obecnie w związku z tym zjawiskiem prowadzonych jest 3,5 tys. spraw.

Najbardziej na skutek ulewnych deszczy ucierpiały obwody iwano-frankowski, czerniowiecki, lwowski i tarnopolski. W regionie iwano-frankowskim w powodzi zginęły trzy osoby. Państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała w piątek, że podtopionych jest prawie 8 tys. budynków w ponad 260 miejscowościach. Zniszczone są drogi, mosty, tamy.

W czwartek rząd podjął decyzję o przekazaniu poszkodowanym regionom na likwidację skutków powodzi ok. 700 mln hrn (ok. 103 mln zł).

Portal Dzerkało Tyżnia pisze, że premier Ukrainy Denys Szmyhal, który w środę udał się do poszkodowanych regionów, oświadczył, że przyczyną powodzi są ulewne deszcze, a na pytanie o to, czy nie przyczyniły się do tego wycinki lasów, nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi. Zaznaczył przy tym, że w ostatnich pięciu latach wycinki zmniejszyły się o jedną piątą. Ocenił też, że to największa powódź od 2008 roku.

Cytowana przez ukraińską redakcję BBC Oksana Maryskewycz z Instytutu Ekologii Karpat z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy podkreśla, że wycinki lasów to tylko jedna z przyczyn obecnych powodzi na zachodzie kraju. Zaznaczyła, że gdyby nie wycinki, do powodzi doszłoby mimo wszystko ze względu na wysoki poziom opadów, jednak jej skutki mogłyby być znacznie łagodniejsze. Wymieniła też szereg innych czynników, które jej zdaniem wpłynęły na obecną sytuację, takich jak stan leśnych dróg czy umocnień brzegów rzek.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska