Ukraina: W związku z rosyjskimi atakami rakietowymi możliwe utrudnienia na przejściach granicznych z Polską

W związku z rosyjskimi uderzeniami rakietowymi w czwartek rano spodziewane są przerwy w dostawie prądu i niestabilne działanie elektronicznych systemów kontroli w punktach kontrolnych na granicy ukraińsko-polskiej - poinformowała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

"Według stanu na godzinę 10.00 punkty kontrolne działają bez zakłóceń. Ze względu na poranne ataki rakietowe wroga możliwe są przerwy w dostawie prądu, co wpłynie na funkcjonowanie punktów kontrolnych. Z powodu przerw w dostawie prądu niestabilne mogą być również systemy elektroniczne służb kontrolnych" - napisano w oświadczeniu.

Ukraińska Państwowa Służba Graniczna poinformowała też, że na wszystkich przejściach granicznych w kolejce na wjazd do Polski czeka od 20 do 80 samochodów osobowych i od 2 do 10 autobusów, a w przeciwnym kierunku od 30 do 90 samochodów i 3 do 10 autobusów. https://t.me/DPSUkr/8694.