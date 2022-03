Ukraina: Wasylków: w mieście prężnie działa samoobrona - organizuje schrony, dostarcza jedzenie i pomoc

W położonym pod Kijowem ukraińskim mieście Wasylków prężnie działa oddolnie zorganizowana przez mieszkańców samoobrona - mówi w rozmowie z PAP jej przedstawiciel Siarhei Marchyk. Jej członkowie nie tylko przygotowują się do obrony miasta przed Rosjanami. Zajmują się również dostarczaniem jedzenia, pomocą medyczną i społeczną.

"To oddolna inicjatywa, niezależna od lokalnych władz, ludzie nam ufają, zwracają się do nas o pomoc w każdej sprawie; po ataku Rosjan samoobrona bardzo szybko się zorganizowała i od tego momentu cały czas prężnie działa" - mówi PAP Marchyk, który na co dzień pracuje jako dokumentalista i reporter, a obecni zajmuje się m.in. prowadzeniem biura prasowego samoobrony w Wasylkowie.

Codziennie z Wasylkowa, położonego ok. 30 km na południowy zachód od Kijowa, wyjeżdżają transporty z jedzeniem i niezbędnym zaopatrzeniem dla mieszkańców okolicznych wsi; pozostało w nich wiele osób, które z powodu ataków Rosjan nie mogą teraz zrobić zakupów czy opuścić domu, to często starsi, chorzy ludzie, którzy nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać - relacjonuje Marchyk.

Ludzie są bardzo wdzięczni za naszą pomoc, ale też wspierają naszą działalność, zgłaszają się do nas lokalni przedsiębiorcy, przekazują chleb, jedzenie i inne potrzebne artykuły - dodaje.

Jak podkreśla Marchyk samoobrona w Wasylkowie prowadzi bardzo wiele działań i przejęła część obowiązków wykonywanych w czasach pokoju przez służby socjalne. Część z nas zajmuje się niesieniem pomocy medycznej, w naszym gronie są pracownicy socjalni, psycholodzy, to głównie samoobrona zorganizowała schrony w mieście - wylicza rozmówca PAP.

Marchyk zaznacza, że część ochotników wchodzi też w skład paramilitarnego oddziału, którego członkowie po przejściu szkolenia wojskowego otrzymują broń i są gotowi do pomocy w obronie miasta.

"Jestem w Wasylkowie od niemal tygodnia. Przez cały ten czas dochodzi do mniejszych lub większych ataków Rosjan, okolice miasta są nieustannie bombardowane; wczoraj bomby spadły na pobliską Kalinówkę" - opowiada Marchyk pytany o sytuację militarną wokół Wasylkowa. Zaznacza, że obecnie miasto nie jest atakowane przez duże siły rosyjskie, raczej przez mniejsze oddziały i małe grupy dywersantów.

"Wejście do miasta jest bardzo mocno chronione przez wojsko ukraińskie, Rosjanie nie zdobędą Wasylkowa łatwo" - podkreśla. Uzupełnia, że potrzebna byłaby do tego większa ofensywa wroga, a Rosjanie musieliby zebrać duże siły i systematycznie niszczyć strategiczne budynki w mieście, dopiero później przejść do natarcia.

Wasylków jest ważnym celem dla Rosjan ze względu na okoliczne lotnisko wojskowe. "Siły rosyjskie próbowały je zdobyć od początku wojny, obiekt był bombardowany, Rosjanie wysadzili na nim desant, próbowali też zdobyć go z ziemi" - wylicza Marchyk. "Te wszystkie próby się nie powiodły, lotnisko pozostaje w ukraińskich rękach, ale jest całkowicie zniszczone i niezdatne do użycia, to, co ocalało po bombardowaniach zostało zaminowane przez ukraińskie wojsko" - dopowiada.

Jerzy Adamiak