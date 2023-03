Ukraina: We Lwowie otwarto polsko-brytyjskie miasteczko kontenerowe dla uchodźców wojennych

We Lwowie otwarto w poniedziałek miasteczko kontenerowe dla uchodźców wojennych „Mariapolis”, które powstało dzięki współpracy Polski i Wielkiej Brytanii, i może przyjąć blisko 1,4 tys. osób, pozbawionych dachu nad głową w wyniku wojny, prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta Lwowa i obwodu lwowskiego oraz ambasadorowie Polski i Wielkiej Brytanii Bartosz Cichocki i Melinda Simmons.

Od kwietnia ubiegłego roku Polska wybudowała w Ukrainie ponad dziesięć takich miasteczek. To najnowsze, we lwowskiej dzielnicy Sychów, powstało w następstwie porozumienia polsko-brytyjskiego.

"Jest to naprawdę bliska współpraca naturalnych sojuszników. Bardzo nas cieszy, że to przedsięwzięcie stało się naszym wspólnym dziełem. Zapraszamy kolejne państwa, które idą za przykładem, wytyczonym przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Michała Dworczyka" - powiedział PAP ambasador Cichocki.

"Niestety, takich miasteczek ciągle trzeba więcej. Mamy nadzieję, że jak najszybciej opustoszeją, a ich mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich prawdziwych domów" - wskazał.

Dyplomata zwrócił uwagę, że miasteczko znajduje się w miejscu, które podczas pielgrzymki do Ukrainy w 2001 r. odwiedził papież Jan Paweł II. "Park, który otacza to miasteczko, nosi imię św. Jana Pawła II" - powiedział Cichocki.

Ambasador Melinda Simmons podkreśliła, że takie miasteczka nie musiałyby powstawać, gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy 24 lutego ubiegłego roku.

"Inwazja Rosji doprowadziła do tego, że miliony Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Wielu z nich zostało bez dachu nad głową. Cieszę się, że Wielka Brytania i Polska współpracują na rzecz zapewnienia tymczasowego miejsca zamieszkania dla najbardziej poszkodowanych przesiedleńców Ukrainy" - powiedziała.

Ambasador Wielkiej Brytanii zapewniła, że wspólnota międzynarodowa pozostaje zjednoczona we wsparciu dla narodu Ukrainy. "Będziemy wam pomagać tak długo, jak będzie to konieczne" - zadeklarowała.

Miasteczko "Mariampolis" składa się z ośmiu dwukondygnacyjnych modułów kontenerowych, zakupionych ze środków Polski i Wielkiej Brytanii przy współpracy z polską Fundacją Solidarności Międzynarodowej.

W poniedziałek po południu Fundacja Solidarności Międzynarodowej przekazała także we Lwowie agregaty prądotwórcze dla ukraińskich obiektów infrastruktury krytycznej, w tym szpitali.

"To są generatory o dużej mocy, wyprodukowane przez polskie firmy. Ich wartość wynosi ponad 2,5 mln funtów, czyli 13 mln złotych. Za pośrednictwem ukraińskiego Czerwonego Krzyża trafią one do szpitali regionów przyfrontowych, gdzie ciągle istnieją zakłócenia w dostawach prądu. Podczas operacji ten sprzęt ratuje życie" - powiedział PAP Adam Sauer, kierownik programów ukraińskich w Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Ze Lwowa Jarosław Junko