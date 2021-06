Ukraina: We Lwowie początek uroczystości z okazji 20. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II

We Lwowie w niedzielę rozpoczynają się uroczystości z okazji 20. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II na Ukrainę. Obchody potrwają do 27 czerwca - poinformował departament informacji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickigo.

Obchody, które odbywają się pod hasłem "Nie bójcie się być świętymi", obejmują część liturgiczno-modlitewną, edukacyjną, artystyczną i sportową.

Greckokatolickie uroczystości rozpoczną się w niedzielę wieczorem od modlitwy na placu św. Jana Pawła II w Sychowie, gdzie papież spotkał się 20 lat temu z młodzieżą. W tym samym miejscu na zakończenie obchodów - 27 czerwca o godz. 11 - zaplanowano zaś liturgię odprawioną przez zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupa Swiatosława Szewczuka.

"Równo 20 lat temu święty Jan Paweł II, ojciec, wysłannik Boży i posłaniec pokoju, pobłogosławił ukraińską młodzież i cały nasz naród, byśmy żyli wolno w prawdziwej wolności Boga" - podkreślił proboszcz Cerkwi Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Orest Fredyna, zapraszając do udziału w liturgii.

W ramach obchodów m.in. zaprezentowane będą filmy poświęcone papieżowi, zostanie otwarta wystawa fotograficzna, odbędą się tematyczne wykłady i maraton rowerowy śladami pielgrzymki Jana Pawła II.

Wizyta papieża na Ukrainie, podczas której odwiedził Kijów i Lwów, trwała pięć dni - od 23 do 27 czerwca. Łącznie na czterech mszach papieskich było od 1,5 do ponad 2 mln osób. Wiele milionów mogło oglądać je za pośrednictwem transmisji telewizyjnych. Poza tym co najmniej 150 tys. młodych ludzi wzięło udział w spotkaniu z Ojcem Świętym w Sychowie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska