Ukraina We Lwowie wspólnoty religijne przyjęły 60 tys. uchodźców

Wspólnoty religijne we Lwowie przyjęły do tej pory ponad 60 tys. ludzi, którzy uciekli przed wojną z innych regionów Ukrainy - podały we wtorek służby prasowe władz lwowskiej rady miejskiej, cytowane przez agencję Ukrinform.

Schronienia uciekającym udziela dziś 85 wspólnot religijnych - poinformował szef miejskiej komisji ewakuacyjnej Jewhen Bojko.

Jako jeden z pierwszych otworzył drzwi dla uchodźców Dom Pielgrzyma im. bł. Jakuba Strzemię w Brzuchowicach, podlegający archidiecezji lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Do tej pory Dom Pielgrzyma przyjął łącznie ponad 2 tys. uciekinierów z Charkowa, Kijowa, Zaporoża, Doniecka i innych miast. To głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze, ewakuowane ze strefy działań bojowych.

W opiece nad uchodźcami pomaga także Caritas archidiecezji lwowskiej i komisja ekumeniczna pomocy społecznej Kościołów: Rzymskokatolickiego, Greckokatolickiego i Prawosławnego.

Jeszcze przed wojną, która rozpoczęła się 24 lutego, rada miejska Lwowa spotkała się z przedstawicielami duchowieństwa, którzy wyrazili gotowość zajęcia się uchodźcami, przyjęcia ich na terenie świątyń i udzielenia im pomocy medycznej. Mówiono wówczas także o możliwości użycia podziemi świątyń jako schronów - wskazuje Ukrinform.