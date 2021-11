Ukraina: We wszystkich obwodach graniczących z Białorusią trwają ćwiczenia

We wszystkich pięciu obwodach ukraińskich graniczących z Białorusią trwają ćwiczenia w ramach operacji specjalnej "Polesie" - poinformował szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, cytowany we wtorek przez resort.

Monastyrski przekazał, że podczas ćwiczeń "przekonano się", że "w ciągu 30-60 minut po przekazaniu przez wywiad informacji o obecności migrantów, nasze jednostki będą na granicy". Jak stwierdził, "kilka tygodni temu wyglądało to tu całkiem inaczej".

Minister zaprezentował opracowany plan działań na wypadek prób nielegalnego przekroczenia granicy. Najpierw - jak wyjaśnił - wywiad przekaże informacje, następnie "siły i środki" kierowane mają być w miejsca możliwego przekroczenia granicy. Pierwsi na miejscu mają być strażnicy graniczni, w następnej kolejności siły policji i Gwardii Narodowej, "które są całkowicie gotowe, by dać odpór w razie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej" - wymienił minister, cytowany w komunikacie swojego resortu.

"Rozpatrujemy też wariant pogorszenia się warunków pogodowych. Nie wykluczamy zamarznięcia rzek na granicach państw. To też może zmienić taktykę działań migrantów" - wskazał. Minister zaznaczył, że granica z Białorusią nie jest wyposażona i jest to dla Ukrainy poważne wyzwanie.

Obecnie ukraińska straż graniczna nie obserwuje aktywności grup nielegalnych migrantów - poinformował jej szef Serhij Dejneko. "Obserwujemy zastraszanie ze strony służb specjalnych nieprzyjacielskiego państwa, widzimy możliwe przekierowanie migrantów. Celem ćwiczeń jest uzgodnienie działań wszystkich służb MSW na wypadek eskalacji sytuacji" - powiedział.

Operacja specjalna "Polesie" rozpoczęła się na granicy z Białorusią 23 listopada. Koordynowana przez straż graniczną operacja jest prowadzona z udziałem sił policji, Gwardii Narodowej, Sił Zbrojnych Ukrainy i innych rezerw - informuje MSW.

Granica ukraińsko-białoruska ma długość 1084 km, z czego ok. 750 km to granica lądowa, a 325 km rzeki; ok. 120 km przypada na strefę wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni atomowej.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska