Ukraina: We wtorek zmarło najwięcej zakażonych koronawirusem od początku pandemii

Na Ukrainie minionej doby zmarło najwięcej osób zakażonych koronawirusem od początku pandemii - 481. We wtorek wykryto ponad 15,4 tys. infekcji SARS-CoV-2, a do szpitali trafiło ok. 5,6 tys. ludzi - podał w środę minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Poprzednio o najwyższej dobowej liczbie zgonów poinformowano 2 kwietnia i były to 433 przypadki.

We wtorek zakażenie potwierdzono u prawie 640 dzieci i ok. 440 pracowników medycznych. Za wyzdrowiałe uznano ok. 11,5 tys. osób. Przeprowadzono ok. 140 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 60 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń potwierdzono w Kijowie, w obwodzie odeskim, kijowskim, lwowskim i charkowskim.

Łącznie od początku pandemii na Ukrainie potwierdzono ponad 1,78 mln zakażeń, a zmarło prawie 35,5 tys. ludzi.

Dotychczas w kraju przeciwko Covid-19 zaszczepiono pierwszą dawką ok. 320 tys. osób, a drugą - dwie osoby. Wykorzystywany jest produkowany w Indiach preparat CoviShield.

We wtorek ukraińskie władze poinformowały o zawarciu umowy na zakup 10 mln dawek szczepionki firmy Pfizer. Według zapowiedzi pierwsze partie preparatu mają dotrzeć do kraju w najbliższych miesiącach.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska