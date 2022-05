Ukraina: Weselny taniec w sali szpitalnej; pan młody trzymał na rękach pannę młodą, która straciła nogi od wybuchu miny

Wesele Oksany i Wiktora odbyło się u nas w sali szpitalnej – poinformował lwowski szpital. Pan młody tańczył z panną młodą, trzymając ją na rękach; obie nogi kobieta straciła pod koniec marca w wyniku wybuchu miny w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy.

23-letnia pielęgniarka zauważyła minę, gdy wraz z partnerem wracali do domu 27 marca. Odwróciła się, by go ostrzec i wtedy nastąpił wybuch. Kobieta straciła obie nogi i cztery palce u ręki. Mężczyzna nie ucierpiał.

Oksana trafiła najpierw do szpitala w Lisiczańsku, potem do miasta Dniepr, a w końcu - do Lwowa.

Para ma dwójkę dzieci i w ewakuacji na zachodzie kraju podjęła decyzję o ślubie, bo "życia nie należy odkładać na później". Tort upiekli wolontariusze.

Nagranie weselnego tańca w sali szpitalnej wraz z historią pary z Lisiczańska lwowski szpital opublikował na Facebooku. (www.facebook.com/1tmolviv/videos/675674273505849)