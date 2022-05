Ukraina: Wiceminister obrony: Kijów zawsze będzie zagrożony

Kijów zawsze będzie zagrożony rosyjskim atakiem – oceniła w czwartek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Jak podkreśliła, wojska rosyjskie atakują obecnie na Ukrainie z kilku kierunków.

"Powinniśmy mieć świadomość, że Kijów zawsze będzie zagrożony, bo zniszczenie Kijowa to unicestwienie władzy ukraińskiej. To najszybsza metoda podbicia Ukrainy. Dlatego powinniśmy żyć z myślą, że to zagrożenie będzie zawsze" - oznajmiła Malar na briefingu.

Podkreśliła, że obecnie wojska rosyjskie szturmują ukraińskie pozycje jednocześnie z kilku kierunków na terytorium kraju. "Sytuacja na froncie pozostaje w tej chwili trudna i są oznaki jej dalszego zaostrzenia. Przeciwnik używa wszystkich sił i zasobów, by zająć dalsze terytoria i otoczyć nasze wojska" - oceniła Malar.

Według niej siły ukraińskie czeka bardzo trudny i długotrwały etap wojny i trzeba się liczyć z dalszymi stratami. Malar podkreśliła jednak, że Ukraińcy będą walczyć aż do całkowitego wyzwolenia terytorium swojego kraju w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.