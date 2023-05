Ukraina: Wiceminister obrony: Rosjanie wymyślili historię o zaginięciu naszego naczelnego dowódcy

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała w sobotę, że Rosjanie wymyślili historię o zaginięciu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Załużnego, aby obniżyć morale ukraińskich żołnierzy, broniących Bachmutu w obwodzie donieckim.

"Rosjanie wypuścili informację o rzekomym zaginięciu naszego głównodowodzącego Walerija Fiodorowicza Załużnego. Głównodowodzący jest na miejscu. Wykonuje swoją pracę. Właśnie rozmawialiśmy" - oświadczyła Malar.

Jej zdaniem jest to typowa technologia informacyjna, mająca na celu zdemoralizowanie ukraińskiej armii. "Czas działania tego jest bardzo krótki - od kilku godzin do jednego dnia. Ponieważ informacje są łatwe do sprawdzenia."

"Moment rozprzestrzeniania tych informacji się jest jasny - szczyt napięcia w Bachmucie, kiedy nawet kilku zdemoralizowanych żołnierzy z naszej strony ułatwi im sytuację. Właściwie dlatego pojawiła się masa przedwczesnych doniesień o +przejęciu+ Bachmutu" - powiedziała wiceminister obrony Ukrainy.

Po południu Malar poinformowała, że "sytuacja jest krytyczna" w Bachmucie, ale ukraińskie wojska nadal utrzymują obronę, kontrolując niektóre obiekty przemysłowe i infrastrukturalne.