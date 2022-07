Ukraina: Wiceminister: podczas wymiany jeńców Rosji najbardziej zależy na "kadyrowcach"

Podczas wymiany jeńców ze stroną ukraińską Rosji najbardziej zależy na tzw. kadyrowcach, a najdłużej na wymianę czekają Buriaci i inni wojskowi z rosyjskiego Dalekiego Wschodu - powiedziała Radiu Swoboda Ołena Wysocka, ukraińska wiceminister sprawiedliwości.

"Szczególną uwagę Rosjanie i ich wojskowe dowództwo podczas wymiany poświęcają kadyrowcom. Oni są w pierwszej kolejności. To są imienne listy. Najdłużej czekają na wymianę na przykład tak zwane nieelitarne formacje - Buriacja albo jakiś Daleki Wschód" - przekazała wiceminister. Tzw. kadyrowcy to czeczeńscy bojownicy walczący w rosyjskiej armii.

Według wiceminister Moskwa nie jest zainteresowana tym, by do domów wracały osoby, które walczyły dla jednostek separatystycznych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. "Całkowicie jest to dla nich obojętne, co z nimi będzie w niewoli albo po wyjściu z niewoli" - podkreśliła Wysocka.

Ministerstwo nie informuje, ilu rosyjskich jeńców jest na Ukrainie.