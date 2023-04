Ukraina: Wiceminister: publikacja nagrania z kaźnią jeńca może być efektem walki wewnątrz rosyjskich elit

Publikacja nagrania przedstawiającego kaźń ukraińskiego jeńca może być efektem walki wewnątrz rosyjskich elit siłowych - powiedziała w czwartek Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przyczyny tego, "dlaczego to wideo pojawiło się teraz, mogą być różne. Pierwsza: możliwe, że chcą nas zastraszyć, choć bardzo ciężko jest sobie wyobrazić, czym można nas zastraszyć po tym, co już przeszliśmy przez ten rok. Druga (przyczyna): możliwe, że to walka wewnątrz rosyjskich elit siłowych" - stwierdziła Malar, cytowana przez portal NV.

"W taki sposób, publikując takie nagrania, nawzajem siebie depczą" - dodała.

Według niej Rosjanie mogą nagrywać takie sadystyczne materiały z dwóch powodów. Może być to raport dla dowództwa, że zadanie zostało wykonane, albo sprawcy robią to dla satysfakcji.

We wtorek wieczorem w internecie pojawiło się drastyczne nagranie wideo z kaźnią jeńca. Widać na nim, jak ludzie w mundurach z białymi wstęgami, których zwykle używają do identyfikacji żołnierze rosyjscy, odcinają na żywca głowę człowiekowi z ukraińskimi dystynkcjami. Sprawcy są zamaskowani.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie nagrania.