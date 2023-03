Ukraina: Wicepremier Fedorow: pierwsze trzy kompanie dronów gotowe do walki

Pierwsze trzy kompanie dronów wyprodukowanych na Ukrainie są już gotowe do walki; jest to nowe podejście do prowadzenia działań wojennych - poinformował wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow.

"Ukraińska armia aktywnie się przekształca i zdobywa unikalne doświadczenie w najbardziej zaawansowanej technologicznie wojnie w historii. Wcześniej, wspólnie ze Sztabem Generalnym, ogłosiliśmy utworzenie pierwszych na świecie kompanii uderzeniowych złożonych z bezzałogowych statków powietrznych, z zupełnie nowym podejściem do zarządzania nimi, doktryną ich wykorzystania i szkolenia z ich obsługi" - poinformował Fedorow na Twitterze (https://t.me/zedigital/3008).

Wicepremier dodał też, że pierwsze trzy kompanie uderzeniowe dronów są gotowe do walki. "Wraz z naszymi partnerami w pełni je (kompanie) wyposażyliśmy. Dostarczyliśmy pickupy, drony i terminale Starlink. Wszystkie drony są produkowane na Ukrainie. Sprzęt dla kompanii został zakupiony przez prywatnych sponsorów" - podkreślił Fedorow.

Wyjaśnił, że drony mają wykonywać misje rozpoznawcze i uderzeniowe. Będą wykorzystywane do kierowania artylerią, pomogą żołnierzom w osiągnięciu jak największej skuteczności w walkach miejskich i w ratowaniu życia. Pickupy mają służyć do organizowania nalotów grup mobilnych na tyły wroga, dostarczania ładunków i ewakuacji rannych. Terminale Starlink do niezawodnej komunikacji na polu walki. Wszystko to - według Fedorowa - stanowi przewagę Ukraińców nad Rosjanami na froncie.