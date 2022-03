Ukraina: Wicepremier: korytarzami humanitarnymi ewakuowano 5208 osób

Na Ukrainie zorganizowano w sobotę 10 korytarzy humanitarnych, dzięki którym ewakuowano z miast objętych działaniami wojennymi 5208 osób - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk: https://t.me/OP_UA/6053.

Przekazała ona, że z oblężonego Mariupola do Zaporoża wyjechało własnymi samochodami 331 osób. Ponadto do Zaporoża dowieziono także tych mieszkańców Mariupola, którzy dzień wcześniej trafili do Berdiańska. "Cztery tysiące ludzi jest już bezpiecznych" - powiedziała Wereszczuk.

W obwodzie kijowskim ewakuowano 289 osób. Są to osoby przewiezione ze wsi Płesecke do Fastowa oraz z wiosek: Seweryniwka, Czerwona Słoboda, Rożi i Sytniaki do Białej Cerkwi. Z Borodzianki wywieziono 62 osoby, również do Białej Cerkwi.

W obwodzie ługańskim z miast: Trubiżne, Łysyczańsk, Siewerodonieck, Popasna, Hirske i z osiedla Niżne ewakuowano 526 osób.

Dane przekazane przez wicepremier oznaczają, że w sobotę zadziałało wszystkie 10 zaplanowanych na ten dzień korytarzy humanitarnych.