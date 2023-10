Ukraina: Wicepremier: nasza Armia IT wstrzymała działanie największych lotnisk w Rosji

Ukraińska Armia IT wstrzymała działanie największych lotnisk w Rosji; cyberofensywa trwa - oświadczył w czwartek ukraiński wicepremier Mychajło Fedorow.

"Armia IT aktywnie działa, prawie każdego dnia rosyjskie strony przestają działać, są wycieki danych, a funkcjonowanie państwowych organów jest sparaliżowane" - napisał w komunikatorze Telegram wicepremier.

Poinformował, że niedawno dzięki Armii IT doszło do "wstrzymania" działania największych rosyjskich portów lotniczych. "Armia IT włamała się do rosyjskiego systemu rezerwacji biletów lotniczych Leonardo" - przekazał Fedorow. "Jeśli ukraińskie lotniska nie mogą działać z powodu wojny, to czemu mają (działać) rosyjskie?" - napisał.

Wicepremier stwierdził, że ukraińska Armia IT "przygotowuje nowe +niespodzianki+" dla Rosjan. (https://t.me/zedigital/3708)

Jak czytamy na stronie Armii IT, obejmuje ona specjalistów z dziedziny IT z całego świata, którzy zjednoczyli się po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej napaści na Ukrainę, by wspomóc Kijów.