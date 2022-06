Ukraina: Wicepremier nie oczekuje „świetlanych obwieszczeń” w czasie wizyty Scholza, Macrona i Draghiego

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk oświadczyła, że nie oczekuje „świetlanych obwieszczeń” w czasie wizyty przywódców Niemiec, Francji i Włoch w Kijowie, ale samą wizytę określiła jako „historyczne spotkanie” – przekazała w czwartek stacja CNN.

"Nie jestem pewna, czy po spotkaniu będą świetlane obwieszczenia, ale niezależnie od tego, jak ono się skończy, będzie to historyczne spotkanie, które może doprowadzić albo do silniejszej Europy, albo do silniejszej Ukrainy" - powiedziała Wereszczuk.

"To, że trzech europejskich przywódców przybyło na Ukrainę w samym środku totalnej wojny, jest wspaniałym sygnałem, który wzmacnia Ukrainę i Europę" - dodała w rozmowie z dziennikarzami na peronie kolejowym, na którym powitała zachodnich przywódców.

Wicepremier Ukrainy powiedziała, że są "dwa ważne pytania", jakie należy im zadać: "Jak zakończyć wojnę i jak rozpocząć nowy rozdział dla Ukrainy w Unii Europejskiej" - przekazała CNN.

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi rozpoczęli w czwartek wizytę w Kijowie, do którego dotarli pociągiem.