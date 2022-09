Ukraina: Wicepremier: pomóżcie sobie i armii, nie bierzcie udziału w rosyjskich "referendach"

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zwróciła się we wtorek z apelem do mieszkańców terenów pod okupacją rosyjską, by zignorowali planowane pseudoreferenda dotyczące przyłączenia tych obszarów do Rosji i w ten sposób "pomogli sobie i armii" ukraińskiej.

"Po raz kolejny wzywam naszych obywateli, którzy teraz przymusowo są na terytoriach pod czasową okupacją, by nie uczestniczyli w żadnych referendach (..), nie szli na nie i nie brali udziału w tak zwanych komisjach" - powiedziała Wereszczuk. Zaapelowała następnie: "Ignorujcie cały ten proces i w ten sposób pomóżcie armii i sobie".

Wicepremier przypomniała, że parlament Ukrainy ma się zająć projektem ustawy przewidującym wieloletnie kary więzienia za przyjęcie paszportu rosyjskiego.

Władze samozwańczych tzw. republik ludowych, powołanych przez prorosyjskich separatystów w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, zamierzają przeprowadzić w dniach 23-27 września pseudoreferenda, mające na celu włączenie tych okupowanych przez Rosję terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej.