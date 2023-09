Ukraina: Wicepremier radzi Rosjanom, by wyjeżdżali z okupowanego Krymu

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk oświadczyła w piątek, że Rosjanie, którzy po aneksji Krymu osiedlili się tam, powinni wyjechać, bo przebywanie na ukraińskim półwyspie jest dla nich niebezpieczne. Wyraziła przekonanie, że rosyjski most na Krym przestanie istnieć.

W komentarzu na serwisie Telegram Wereszczuk napisała o "wielu tysiącach Rosjan, którzy w ostatnich latach nielegalnie wjechali na nasz Krym".

Zapytała następnie: "co będą oni robić, kiedy padnie most na Krym (jest oczywiste, że to kwestia czasu), gdy zostanie przerwany korytarz lądowy, a na półwyspie zaczną się walki lądowe?".

Wyraziła przekonanie, że w tej sytuacji "nie uda się tysiącom cywilów szybko wyjechać z półwyspu". Z tego powodu - dodała - zwraca się do Rosjan, by wyjeżdżali. "Przebywanie na ukraińskim Krymie jest dla was niebezpieczne" - oświadczyła. (https://t.me/vereshchuk_iryna/2063)

Wcześniej wicepremier apelowała do Ukraińców, by wyjechali z Półwyspu Krymskiego i "przeczekali wyzwalanie półwyspu spod okupacji na terytorium kontrolowanym przez Kijów albo w krajach trzecich".