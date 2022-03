Ukraina: Wicepremier: Rosjanie uniemożliwili ewakuację z Mariupola

Rosjanie uniemożliwili ewakuację cywilów z oblężonego Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowała w czwartek ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. Jak dodała, władze Ukrainy przygotowały dla ewakuacji 40 autobusów.

"Odcinek mariupolski idzie bardzo trudno" - oceniła wicepremier, cytowana przez portal 24. Kanał.

"Okupanci nie pozwalają przekroczyć posterunku w Berdiańsku, przetrzymują nasze autobusy. Znowu zwracamy się do Czerwonego Krzyża, do rosyjskiej strony z żądaniem umożliwienia ludziom wyjazdu do Zaporoża" - powiedziała Wereszczuk.

Oceniła, że korytarze humanitarne, które były zgłoszone na czwartek w innych obwodach, "idą lepiej".