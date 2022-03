Ukraina: Wicepremier: Rosjanie zabrali pomoc humanitarną w Melitopolu

Na Ukrainie trzema uzgodnionymi korytarzami humanitarnymi w czwartek udało się ewakuować własnymi środkami transportu do Zaporoża 1458 osób - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk. W Melitopolu Rosjanie zabrali pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców okupowanego miasta.

45 autobusów do ewakuacji Rosjanie nie wpuścili do Berdiańska. 600 osób, które z miasta pieszo dotarły do autobusów, w piątek rano ma wyjechać do Zaporoża - przekazała wicepremier.

Z Enerhodaru wyjechało 50 samochodów i autobus z dziećmi. Mieszkańcy już są w Zaporożu.

12 autobusów do ewakuacji, załadowanych pomocą humanitarną, dojechało do Melitopola. Pomoc humanitarną - 14 ton jedzenia i leków - zabrali Rosjanie - poinformowała Wereszczuk.

"Prowadzimy negocjacje w sprawie zwrotu autobusów, by mieszkańcy Melitopola jutro mogli wyjechać nimi do Zaporoża" - dodała wicepremier.