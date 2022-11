Ukraina: Wicepremier: rozpoczyna się dobrowolna ewakuacja z wyzwolonego obwodu chersońskiego

Rozpoczyna się dobrowolna ewakuacja z wyzwolonych obszarów południowej Ukrainy: obwodu chersońskiego i mikołajewskiego - poinformowała w sobotę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Chętni mogą wyjechać w bezpieczniejsze regiony kraju.

"Dobrowolna ewakuacja z wyzwolonych spod okupacji terenów południowej Ukrainy już się rozpoczyna. Państwo bierze na siebie odpowiedzialność i wszystkie koszty związane z tym procesem. Każdy, kto chce może wyjechać w bezpieczniejsze regiony, a państwo zapewni transport, pobyt, opiekę medyczną" - powiedziała Wereszczuk.

Relacjonowała, że w niedawno wyzwolonym Chersoniu rozmawiała z ludźmi, którzy chcą stamtąd wyjechać. Chodzi przede wszystkim o osoby z grup szczególnie narażonych; ludzie ci nie są w stanie dać sobie rady sami.

Wicepremier poinformowała, że chętni będą mogli wyjechać przez Mikołajów lub Krzywy Róg do regionów na zachodzie kraju. "Mamy na to fundusze, wiemy jak to zrobić i co najważniejsze, mamy doświadczenie. Robiliśmy to już w obwodach charkowskim i donieckim" - powiedziała Wereszczuk. Wcześniej wicepremier wskazała konkretne regiony, do jakich mieszkańcy południowej Ukrainy mogą się ewakuować; są to obwody: chmielnicki, iwanofrankowski i zakarpacki.

Ze swej strony szef obwodu mikołajewskiego Witalij Kim poinformował, że w miejscowościach w tym regionie wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej tworzone są listy chętnych do ewakuacji.

Chersoń i zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym brzegu Dniepru, zostały całkowicie wyzwolone w listopadzie br. Wojska rosyjskie pozostają w części obwodu chersońskiego na lewym brzegu Dniepru; tym samym Chersoń znajduje się obecnie w strefie przyfrontowej.