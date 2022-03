Ukraina: Wicepremier: w poniedziałek ewakuowano ponad 8 tys. osób

Ponad 8 tys. osób ewakuowano w poniedziałek na Ukrainie siedmioma z ośmiu uzgodnionych korytarzy humanitarnych – poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk w nagraniu zamieszczonym na Telegramie.

Z Mariupola nad Morzem Azowskim (obwód doniecki) do Zaporoża ewakuowano ponad 3 tys. osób, z Wełykiej Dymerki w obwodzie kijowskim do Browarów ponad 4370 osób, z Buczy do Worzela 380 osób, a z Lisiczańska, Siewierodoniecka i miejscowości Hirske (obwód ługański) do Bachmutu - ponad 300 osób.

Nie udało się natomiast przeprowadzić ewakuacji z Kozarowicz (obwód kijowski) do Wyszogrodu, gdyż wojska rosyjskie ostrzelały kolumnę.

