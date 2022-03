Ukraina: Wicepremier Wereszczuk: nie można porozumieć się z Rosjanami w sprawie przerwania ognia w celu ewakuacji ludności z Mariupola

Ukraińska wicepremier Irina Wereszczuk oświadczyła w czwartek, że nie można się porozumieć z wojskami rosyjskimi w sprawie przerwania ognia w celu ewakuacji ludności z Mariupola, bo strzelają one do konwojów humanitarnych. Dodała, że nie można nawet wytyczyć korytarzy humanitarnych do tego miasta Mariupola.

Wereszczuk, która jest też ministrem ds. reintegracji terenów czasowo okupowanych, wystąpiła online na briefingu w centrum prasowym we Lwowie.

Mówiła o problemach z ewakuacją ludzi z terenów, objętych działaniami wojennymi, przede wszystkim z Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy.

Poinformowała, że 75 tys. ludzi zostało ewakuowanych z Mariupola, natomiast 100 tys. ludzi wciąż oczekuje na ewakuację.

"W Mariupolu mamy do czynienia z humanitarną katastrofą. Okupanci nie przestrzegają zawieszenia broni i niszczą infrastrukturę" - powiedziała Wereszczuk.

Mówiła, że nie można z Rosjanami porozumieć się w sprawie przerwania ognia w celu ewakuacji ludności, bo strzelają oni do konwojów humanitarnych.

"Nie mamy mechanizmów skutecznego ustalenia z Rosjanami zawieszenia broni" - mówiła wicepremier. "To jest odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej, że codziennie te korytarze są sabotowane" - dodała.

Przyznała, że w tej chwili trudno jest znaleźć mediatora, który byłby uznawany w tej sprawie przez stronę rosyjską. Możliwości działania nie ma np. Czerwony Krzyż.

Wicepremier była też pytana o możliwość ewakuacji przez Morze Czarne, co proponował m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron. Przyznała, że takie propozycje składało kilka państw, ale na to również nie ma zgody Rosji.

Ze Lwowa Piotr Śmiłowicz