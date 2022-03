Ukraina: Wicepremier Wereszczuk: Putin przegrywa, więc mści się na kobietach i dzieciach

Ukraińska minister do spraw terytoriów okupowanych Iryna Wereszczuk powiedział w wywiadzie dla TVP World, że "Władimir Putin może użyć broni chemicznej do zadania większego cierpienia ludności cywilnej".

"Przegrywa wojnę, dlatego mści się na niewinnych kobietach i dzieciach" - podkreśliła Wereszczuk, która jest także wicepremier Ukrainy, i dodała: "Mamy maski gazowe. Ministrowie i inni decydenci rozprowadzają konieczne środki ochrony wśród ludzi".

Wereszczuk zaznaczyła też, że to Rosja chce doprowadzić do głodu w Europie. Jak dodała, "w portach stoją pełne kontenery i statki z pszenicą, ale te porty: Mariupol, Odessa i inne, są zaminowane. Putin doskonale wie, co robi."