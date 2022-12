Ukraina: Wicepremier Wereszczuk w życzeniach świątecznych: wdzięczność Ukraińców dla narodu polskiego jest bezgraniczna

Wdzięczność Ukraińców dla narodu polskiego jest bezgraniczna – napisała wicepremier Ukrainy ds. terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk w życzeniach, przekazanych za pośrednictwem PAP Polakom i Ukraińcom mieszkającym w Polsce.

"Bracia i siostry! Właśnie w ten sposób pragnę zwrócić się przed jasnym Bożym Narodzeniem do Polaków, a także do Ukraińców, którzy znajdują się teraz w Polsce. To był trudny rok dla nas wszystkich. Wiele ciężkich chwil jeszcze przed nami. Zobaczyliśmy, czym jest wojna. Jednocześnie odczuliśmy, co znaczy mieć prawdziwych przyjaciół" - podkreśliła.

"Wdzięczność Ukraińców dla narodu polskiego jest bezgraniczna! Wdzięczność za otwarte, braterskie serce, za szczerą pomoc i wsparcie!" - zaznaczyła.

Wicepremier wyraziła przekonanie, że współpraca naszych dwóch narodów doprowadzi je do wspólnego zwycięstwa.

"Razem przez to przejdziemy i zwyciężymy. Wasza broń, pomoc gospodarcza, wspieranie naszych przesiedleńców w Polsce to wkład w zwycięstwo, nasze wspólne zwycięstwo. Światło pokona ciemność. Ciepło pokona chłód. Dobro pokona zło" - oświadczyła.

Ukraińska polityk podkreśliła, że Boże Narodzenie jest świętem chrześcijańskiej miłości i nadziei. "Wierzę, że w przyszłym roku Ukraińcy i Polacy spotkają się przy świątecznym stole pod spokojnym niebem" - dodała.

"Składam najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przekazuję szczere życzenia ciepła i światłości w sercach, rodzinach i domach! Chrystus się narodził!" - napisała Iryna Wereszczuk w życzeniach z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Z Kijowa Jarosław Junko