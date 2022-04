Ukraina: Wicepremier: zidentyfikowano wielu sprawców zbrodni w Buczy

Dzięki systemowi rozpoznawania twarzy i sztucznej inteligencji udało się już zidentyfikować wielu rosyjskich żołnierzy, którzy popełniali zbrodnie na cywilach w Buczy i Irpieniu w obwodzie kijowskim – oświadczył w sobotę ukraiński wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow.

"Znaleziono już wielu zabójców, którzy terroryzowali ludność cywilną w Buczy i Irpieniu. W ciągu krótkiego czasu ustalimy wszystkie informacje o tych ludziach: ich profile w sieciach społecznościowych, gdzie i z kim służą i mieszkają. Technologia pozwala obecnie znaleźć każdego, kto choćby raz trafił w obiektyw" - oznajmił Fedorow na Telegramie.

Dodał, że nie zajmie to dużo czasu ze względu na to, że rosyjscy żołnierze "lubią wrzucać fotografie do internetu i na liczbę kamer na budynkach w miastach". (https://t.me/zedigital)

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała w sobotę, że w Buczy w czasie rosyjskiej okupacji zabitych zostało co najmniej 360 cywilów, w tym 10 dzieci; torturowano także wielu ludzi.