Ukraina: Wiceszef MSZ: Polska jest naszą bramą, przez którą płynie pomoc wojenna; wizyta Zełenskiego jest gestem wdzięczności

Polska jest dla Ukrainy partnerem na drodze do Unii Europejskiej i NATO oraz bramą, przez którą płynie pomoc; wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie jest gestem wdzięczności dla narodu polskiego – oświadczył w środę wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Jewhen Perebyjnis.

"Polska jest naszym partnerem w dążeniach do członkostwa w UE i NATO, jest to dziś nasza brama do Europy, przez którą nadchodzi pomoc. Jest to (wizyta Zełenskiego) prawdziwy gest wdzięczności dla rządzących Polską i całego polskiego narodu za to wsparcie, którego nam udzielają" - powiedział w rozmowie z ukraińską telewizją.

Dyplomata zwrócił uwagę, że wizyta zagraniczna przywódcy państwa, które znajduje się w stanie wojny, nie może ograniczać się jedynie do symboliki.

"Dlatego dziś w Warszawie odbywają się bardzo ważne rozmowy, na których omawiane są sprawy, dotyczące kluczowych dla nas rzeczy: jest to pomoc z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. Polska rozumie, że zwycięstwo Ukrainy będzie zwycięstwem Polski, Europy i całego cywilizowanego świata" - zaznaczył.

"Dziś nasi polscy przyjaciele robią wszystko, by zapewnić nam to, co jest niezbędne" - podkreślił.

Perebyjnis oczekuje, że wynikiem wizyty Zełenskiego będą przede wszystkim ustalenia w sprawie pakietu pomocy wojskowej. Dyplomata zaznaczył jednak, że ważne miejsce w rozmowach zajmują również sprawy gospodarcze.

Wiceminister spraw zagranicznych wyraził przekonanie, że kwestia ukraińskiego zboża, która niepokoi polskich rolników, nie wpłynie na atmosferę obopólnych relacji.

"Oczywiście, że ten temat był omawiany i jestem przekonany, że zostanie znalezione wspólne wyjście z tej sytuacji, które będzie dobre dla Ukrainy, Polski i Europy" - powiedział Perebyjnis.

Z Kijowa Jarosław Junko