Ukraina: Winnica przekaże 420 ton wody pitnej na rzecz Mikołajowa

Przekażemy 420 ton wody pitnej na rzecz miasta Mikołajów, które ucierpiało po ostrzale wodociągu przez rosyjskie wojska; pomożemy, ponieważ naprawa infrastruktury w Mikołajowie jest od ponad dwóch tygodni niemożliwa ze względu na ciągłe ataki wroga - zadeklarował w piątek na Telegramie mer Winnicy Serhij Morgunow.

"Wysyłamy transport 20 ciężarówek, czyli około 70 tys. butelek wody. Winnica z wami, mieszkańcy Mikołajowa!" - poinformował Morgunow (https://t.me/morgunovofficial/1092).

17 kwietnia szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim przekazał, że miasto, które przed rosyjską agresją liczyło niemal pół miliona mieszkańców, zostało cztery dni wcześniej pozbawione dostępu do wody. Wojska najeźdźcy ostrzelały centralny wodociąg, biegnący wzdłuż linii działań bojowych. Kim oraz mer Mikołajowa Ołeksandr Senkewycz próbowali rozmawiać z siłami rosyjskimi, by naprawić wodociąg w uszkodzonym miejscu, do którego strona ukraińska nie ma dostępu, ale nie przyniosło to rezultatów.

Położoną w centralnej części Ukrainy Winnicę dzieli od Mikołajowa na południu kraju około 530 km.