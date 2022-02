Ukraina: Władimir Kliczko do Rosjan i Białorusinów: nie idźcie do pracy, nie dostarczajcie pocisków

Były mistrz świata w boksie w wadze ciężkiej, brat burmistrza Kijowa Witalija, Władimir Kliczko, nagrał w niedzielę wiadomość wideo do Rosjan i Białorusinów, w której zachęca ich do pozostania w domu i nie chodzenia do pracy, by "nie dostarczać armii amunicji".

"Zwracam się do wszystkich nieobojętnych Rosjan i Białorusinów! Codziennie chodzicie do pracy i pomagacie w ten sposób, że tak powiem, dostarczać pociski dla swojej armii. I strzelacie do nas rakietami. I zabijacie nas, swoich, jak nas nazywacie, +braci i siostry+. Ładny z was +bratni naród+" - powiedział Kliczko w nagraniu zamieszczonym na Telegramie.

"Zostańcie w domu. Spędźcie czas z waszą rodziną, przyjaciółmi, dziećmi, wnukami. My Ukraińcy nie możemy tego robić, bo nas zabijacie, bombardujecie. Nie pozwalacie nam żyć. (...) Po prostu zostańcie w domu. Żeby nas poprzeć i przeciwko wojnie" - zaapelował.