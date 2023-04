Ukraina: Władze: 130 jeńców wróciło z niewoli w ramach wymiany z Rosją

Na Ukrainę powróciło w ramach wymiany jeńców z Rosją: 130 żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Gwardii Narodowej - poinformował w niedzielę Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Duża wymiana jeńców w Wielkanoc. Odzyskaliśmy naszych 130 obywateli" - napisał Jermak na serwisie Telegram. Wyjaśnił, że do domu wracają żołnierze i marynarze, funkcjonariusze Straży Granicznej, Gwardii Narodowej i wojskowych służb transportowych (DSST). Są to szeregowi i podoficerowie, którzy trafili do niewoli w rejonie Bachmutu, Sołedaru, Zaporoża i Chersonia.

Jermak zapewnił, że życie żołnierzy "jest najwyższą wartością" dla władz ukraińskich, które stawiają sobie za zadanie "odzyskać wszystkich", którzy trafili do niewoli rosyjskiej.

Zaznaczył, że do wymiany dochodzi w dniu, gdy na Ukrainie trwają święta wielkanocne, a ich "kwintesencją jest nadzieja". (https://t.me/ermaka2022/2453?single)