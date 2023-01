Ukraina: Władze: 50 żołnierzy powróciło z rosyjskiej niewoli

Pięćdziesięciu ukraińskich żołnierzy powróciło z rosyjskiej niewoli w ramach wymiany jeńców wojennych – poinformował w niedzielę szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak.

"Kolejna udana wymiana jeńców. Do domu wróciło 50 naszych żołnierzy. (…) Jest to 33 oficerów i 17 szeregowych oraz podoficerów" - napisał w serwisie Telegram. (https://t.me/ermaka2022/1893)

Jermak ujawnił, że uwolnieni to wojskowi Sił Zbrojnych Ukrainy, Obrony Terytorialnej, Gwardii Narodowej Ukrainy, Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, Marynarki Wojennej oraz członkowie innych formacji, należących do Sił Operacji Specjalnych.

"Uwalniamy ludzi, którzy trafili do niewoli na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, a także obrońców Mariupola, chłopaków z kierunku donieckiego, spod Bachmutu oraz z obwodów kijowskiego, czernihowskiego, chersońskiego oraz innych regionów, gdzie prowadzone były walki" z wojskami rosyjskimi - powiadomił szef kancelarii Zełenskiego.

Jermak zapewnił, że nie jest to ostatnia wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. "Naszym zadaniem jest uwolnienie wszystkich naszych ludzi i my to zadanie wykonamy" - oświadczył.

W ostatnim dniu 2022 roku z rosyjskiej niewoli powróciło do ojczyzny 140 ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych; wśród uwolnionych byli m.in. obrońcy Mariupola i Wyspy Węży na Morzu Czarnym.

Z Kijowa Jarosław Junko