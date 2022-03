Ukraina: Władze: Alarm przeciwlotniczy w Kijowie

W Kijowie ogłoszono w niedzielę nad ranem alarm przeciwlotniczy. Odwołano go kilkadziesiąt minut później. Alarmy rozległy się w nocy również w innych częściach Ukrainy.

W stolicy Ukrainy alarm ogłoszono przed godz. 5 rano czasu lokalnego (godz. 4 rano czasu polskiego). Później go odwołano. Władze miasta zaapelowały przy tym do mieszkańców o przestrzeganie alarmów i udawanie się na sygnał do schronów.

Również wczesnym rankiem alarm przeciwlotniczy ogłaszano w obwodach: iwanofrankowskim, żytomierskim, wołyńskim, rówieńskim - a więc na zachodzie Ukrainy - i w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie.

O alarmach poinformował portal Hromadske.