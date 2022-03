Ukraina: Władze apelują, by nie wracać za wcześnie do domów, bo mogą tam być miny i broń

MSW Ukrainy apeluje, by ludzie, którzy uciekli przez wojnę ze swoich domów, nie wracali do nich za wcześnie, bo mogą tam być miny i broń. Powrót do domów będzie bezpieczny, dopiero gdy ukraińskie władze dadzą "zielone światło" - oświadczył wiceszef MSW Ukrainy Jewhen Jenin.

"Chciałbym zaapelować do wszystkich, by pozostawali ostrożni, spokojni i unikali pospiesznego wracania do opuszczonych budynków" - powiedział Jenin, cytowany przez agencję Ukrinform. Jak zauważył, w budynkach może być porzucona broń, amunicja, miny.

Wezwał Ukraińców, by poczekali, aż miejscowość zostanie skontrolowana m.in. przez policję, a oficjalne władze dadzą "zielone światło" do powrotu.

"Tylko potem możemy mówić o powrocie do domów po jakieś najbardziej potrzebne rzeczy, ubrania itd." - wskazał.