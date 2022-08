Ukraina: Władze: celem Rosji na okupowanych terenach jest wywołanie nienawiści do Kijowa

Mieszkańcy okupowanych terenów na wschodzie i południu Ukrainy są celowo posyłani przez Rosjan na pierwszą linię frontu, by zginęli tam z rąk ukraińskich żołnierzy; Kreml ma w tym swój cel, którym jest wywołanie na zajętych terytoriach poczucia nienawiści do Kijowa - ocenił rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

"Wróg przeprowadza na okupowanych ziemiach przymusową mobilizację, a następnie ludzi bez przeszkolenia i uzbrojenia rzuca się (wprost) na pozycje ogniowe ukraińskiej armii. Te osoby są umyślnie wysyłane na śmierć" - czytamy w środowym komunikacie. (https://tinyurl.com/bdvzhsss)

Centrum powiadomiło też o tłumieniu przez najeźdźców wszelkich przejawów sprzeciwu w samozwańczej Ługańskiej Republice Ludowej (ŁRL) na wschodzie Ukrainy. W stolicy tego terytorium, Ługańsku, doszło do demonstracji z udziałem matek i żon żołnierzy, lecz manifestacja została szybko spacyfikowana przez władze z nadania Moskwy.

"(Rodziny mężczyzn) zmobilizowanych do armii wroga zażądały od okupacyjnej administracji odpowiedzi na pytania dotyczące (...) powrotu (żołnierzy) do domów. Jednak dla (najeźdźców) życie Ukraińców jest nic nie warte i to niezależnie od tego, po której stronie walczą. Dlatego Rosjanie rozpędzili wiec i grozili kobietom konsekwencjami w przypadku powtórnej próby zorganizowania demonstracji" - powiadomiło Centrum.

W minionych tygodniach lojalne wobec Kijowa władze Ługańszczyzny informowały, że na terenie samozwańczej ŁRL, a także na zajętych wiosną i wczesnym latem terytoriach obwodu ługańskiego trwa przymusowa mobilizacja na wojnę z Ukrainą. Do walki posyłani są wszyscy mężczyźni do 65. roku życia, w tym górnicy, cieszący się dotąd statusem chronionej grupy zawodowej, oraz osoby z grup inwalidzkich.

22 sierpnia szef regionalnej administracji Serhij Hajdaj oznajmił, że agresorzy uprowadzają na Ługańszczyźnie nieletnich w wieku 14-18 lat, a następnie stawiają ich bliskim ultimatum: do wojska muszą pójść albo schwytani nastolatkowie, albo ktoś z opiekujących się nimi mężczyzn, np. ojciec lub brat.

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pojawiają się liczne doniesienia o słabym wyszkoleniu, przestarzałym ekwipunku i bardzo niskim morale żołnierzy z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, którzy zazwyczaj trafiają na pierwszą linię frontu i masowo tam giną.

