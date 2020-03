Ukraina: Władze: do 418 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem

Do 418 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na Ukrainie - przekazało w niedzielę ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego. Wcześniejszy bilans, ogłoszony w sobotę wieczorem, mówił o 356 zdiagnozowanych infekcjach.

Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że w ciągu doby stwierdzono 109 nowych przypadków choroby. Najwięcej infekcji - 43 - wykryto w obwodzie czerkaskim - ogłosił na niedzielnym briefingu główny lekarz sanitarny kraju, wiceminister ochrony zdrowia Wiktor Laszko.

Ogółem najwięcej infekcji koronawirusem zarejestrowano w Kijowie (82) i w obwodzie tarnopolskim (57).

Co piąta osoba, u której wykryto w ciągu minionej doby chorobę, jest w wieku 31-40 lat - sprecyzował Laszko. Wśród 418 zainfekowanych większość (65 proc.) to ludzie w wieku 31-60 lat, nieco ponad 5 proc. to dzieci poniżej 10. roku życia.

W kraju zmarło dziewięć osób chorych na Covid-19, natomiast pięć osób wyzdrowiało.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska