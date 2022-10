Ukraina: Władze do mieszkańców okupowanego Chersonia: ignorujcie rosyjską ewakuację

Przedstawiciele lojalnych wobec Kijowa władz okupowanego przez Rosjan obwodu chersońskiego, na południu Ukrainy, wezwali w środę mieszkańców, by ignorowali oświadczenia administracji okupacyjnej o ewakuacji z tego regionu do Rosji i ostrzegli, że Rosjanie chcą użyć ludzi jako "żywych tarcz".

"Mieszkańcy Chersonia, proszę: ignorujcie wszystko to, co mówią okupanci i czego od was żądają. Oni chcą wziąć naszych ludzi jako zakładników i użyć ich jako +żywych tarcz+" - oświadczył szef lojalnych wobec Kijowa władz, Jarosław Januszewycz.

Podkreślił, że oświadczenia na temat ewakuacji są rozpowszechniane w czasie, gdy armia ukraińska odnosi sukcesy w kontrofensywie w obwodzie chersońskim. Zastrzegł, że armia ukraińska atakuje tylko cele wojskowe - oddziały, punkty dowodzenia, magazyny i logistykę Rosjan. "Tymczasem Rosjanie bezwzględnie ostrzeliwują obiekty cywilne, gdzie nie ma wojskowych" - wskazał Januszewycz. (http://t.me/khersonskaODA/1331).

O SMS-ach rozsyłanych mieszkańcom okupowanego obwodu chersońskiego z wezwaniami do ewakuacji informowały wcześniej prokremlowskie media rosyjskie. Szef okupacyjnych władz obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo ogłosił na początku tygodnia "zorganizowane przemieszczenie ludności cywilnej" części regionu. Saldo powiedział też, że strona ukraińska "gromadzi siły do pełnowymiarowej ofensywy" na Chersoń.

Obwód chersoński, przylegający do anektowanego przez Rosję w 2014 roku Krymu, był jedynym ukraińskim obwodem w całości zajętym przez wojska agresora po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę 24 lutego br. Pod koniec sierpnia armia ukraińska rozpoczęła na tych terenach kontrofensywę.