Ukraina: Władze: dwóch zabitych, dziewięciu rannych w ostrzałach w obwodzie donieckim

Co najmniej dwie osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w piątek w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.

"Rosja zabija cywilów! Dziś udało się ustalić informacje o jednej zabitej osobie i trzech rannych w Mariupolu" - napisał Kyryłenko na Facebooku (https://tinyurl.com/2p8v9tp8).

Jak dodał, Rosjanie przez cały dzień mocno ostrzeliwują cywilów w kierunku Awdijiwki i Marjinki. Dwie osoby, w tym jedno dziecko, zostały ranne w Awdijiwce, a jedna w Marjince.

W miejscowości Maksymilianiwka zginęło jedno dziecko, a trzy osoby zostały ranne.

Niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowasze - podkreślił Kyryłenko.

"To, co robią Rosjanie w obwodzie donieckim, to czysty terroryzm! I będą odpowiadać za wszystko, jako terroryści!" - napisał.