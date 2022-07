Ukraina: Władze: gdyby dostawy zachodniej broni dotarły wcześniej, moglibyśmy odbić Siewierodonieck

Gdyby dostawy zachodniej broni dotarły na ukraiński front tydzień lub dwa wcześniej, moglibyśmy odbić zajęty przez Rosjan Siewierodonieck; największy problem stanowiła dla nas ogromna masa starej sowieckiej artylerii po stronie agresora - ocenił w piątek lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Tak, to prawda - Rosja jest cała zardzewiała, przestarzała i pogrążona w patosie, ale dziesięć starych czołgów na polu walki to mimo wszystko dziesięć czołgów. Oni mają mnóstwo żołnierzy i sprzętu wojskowego. (...) Żołnierze wroga po prostu bez końca ostrzeliwali ukraińskie pozycje, a dopiero później podejmowali szturm. Strzelali przez cztery godziny, a potem raz szli do ataku. Gdy nasi chłopcy odparli taki atak, to w odpowiedzi znów zaczynały się trzy-cztery godziny ostrzałów. Bez znaczenia, o której godzinie. Niekiedy ostrzały trwały bez przerwy przez całą dobę" - relacjonował Hajdaj w rozmowie z agencją UNIAN.

Jak podkreślił gubernator, "bez artylerii Rosja nie istnieje na polu walki". "Praktyka działań wojskowych pokazała, że przeciwnik przegrywał wszystkie starcia uliczne (w mieście)" - dodał szef regionalnych władz.

25 czerwca rosyjskie siły zajęły Siewierodonieck, a 3 lipca Lisiczańsk, czyli dwa największe miasta w obwodzie ługańskim pozostające wcześniej pod kontrolą rządu w Kijowie. Prawdopodobnie kolejnym celem najeźdźców będą Bachmut, Kramatorsk i Słowiańsk w północnej części regionu donieckiego.

We wtorek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiadomił, że w walkach o Siewierodonieck i Lisiczańsk zginęło 10-11 tys. żołnierzy wroga, a ponad 20 tys. zostało rannych.