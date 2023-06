Ukraina: Władze informują o bardzo ciężkiej sytuacji w zalanych miejscowościach na terenach okupowanych

W okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim nieznany jest los setek ludzi, ma tam miejsce katastrofa humanitarna – powiadomiła lojalna wobec Kijowa przedstawicielka władz miejskich. Strona ukraińska przekazuje, że podobna sytuacja ma miejsce w okupowanej Hołej Prystani.

Tetiana Hasanenko oceniła w rozmowie z agencją Ukrinform, że w Oleszkach ma miejsce katastrofa humanitarna, a władze okupacyjne "imitują pomoc". Rosjanie, jak powiedziała, wysłali "kilka łódek", by ratować ludzi z dachów.

"To nie jest masowe; ludzie dalej proszą o pomoc. Wysłali dwie łódki i zabierają po dwie-trzy osoby, dowożą do miejsc, gdzie woda sięga do poziomu klatki piersiowej i wypychają ich - dalej idźcie piechotą" - relacjonowała urzędniczka.

Według informacji posiadanych przez ukraińskie władze miejscowości pomoc potrzebującym okazują głównie inni mieszkańcy, m.in. gotując jedzenie dla osób, którym udało się uratować.

Z powodu braku łączności nie ma informacji o wielu mieszkańcach. Ludzie tworzą listy zaginionych. Według niepotwierdzonych informacji ok. 200-osobowa grupa miała być w czwartek wywieziona przez władze okupacyjne, jednak ich los nie jest znany.

Również ukraiński mer Oleszek Jewhen Ryszczuk informował w piątek, że dopiero teraz na kilku łódkach władze okupacyjne zaczęły ratować ludzi, przebywających na dachach zalanych domów.

W czwartek informowano, że w okupowanych Oleszkach i okolicznych innych miejscowościach są ogromne problemy z wodą pitną, jedzeniem. Cmentarz został zalany, a w kostnicy nie ma prądu, w związku z czym jest problem z ciałami ofiar powodzi.

Również władze Hołej Prystani przekazały w piątek, że sytuacja w tej miejscowości w dalszym ciągu jest bardzo trudna. Ukraińscy urzędnicy otrzymują informacje o prośbach o ratunek, jednak ich liczba maleje, bo rozładowują się telefony.

Woda w Hołej Prystani na okupowanym brzegu Dniepru zaczęła opadać. "W ciągu doby poziom wody w centralnej części miasta opadł o ok. 40 cm, we wschodniej części - o 30 cm" - powiadomiły władze miasta w Telegramie.

https://t.me/golopristanskaMVA/841

Władze, które nie mają dostępu do okupowanych terytoriów, stale apelują do mieszkańców, którzy mają taką możliwość, by udzielali pomocy potrzebującym.